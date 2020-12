Maroš Žilinka, ukážte ako postupuje lev...

Nestáva sa často, aby sa zbehli dve udalosti, ktoré preveria politické vyhlásenia. Rýchlo. Nespochybniteľne. Spomíname si na Jaroslava Čižnára, ktorý po vražde novinára vyhlásil ako rozpúta peklo.

Prešli dva roky a po Čižnárovi zostala zima, alebo aspoň chladno. Teraz prišiel na scénu nový generálny prokurátor a nezdržal sa, aby nepovedal, že „...budem postupovať ako lev.“ A čo čert nechcel, vzápätí prišla príležitosť dokázať ako postupuje lev, keď ide o to, nerobiť rozdiely medzi bežnými ľuďmi a papalášmi alebo fašistami...

V Bratislave začal totiž fašistický útok! Davová anarchia popierajúca zákony, dôležité opatrenia v záujme ochrany verejného zdravia a znásilňovanie demokracie.

Kotleba, Uhrík a Mazurek sa stali organizátormi a tvárami hulákania na bratislavskom Hodžovom námestí, ktorému hovorili protest proti vláde, protest za slobodu a neviem ešte aké táraniny.

Pán Žilinka vie, že "kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Doktrinálna definícia: "Za podnecovanie sa považuje každý prejav, ktorý je spôsobilý vyvolať u iných osôb náladu alebo vzbudiť rozhodnutie spáchať trestný čin, alebo neplniť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona." (§ 337 Trestného zákona)

Lenže, zdá sa, že existuje nejaký politický ostych lapiť fašistických krikľúňov za ucho a nakopať ich do zadku. Vraj, čo by na to povedali ľudia, narobili by sa viac zla ako osohu; a podobné alibistické nezmysly.

Pýtam sa:

Bolo hulákanie na Hodžovom námestí ohlásené?

Ak ho fašisti ohlásili, prečo to úrady nezastavili? Sme v núdzovom stave? Je zákaz zhromažďovania?

Ak je zákaz zhromažďovania, je to dôležitá povinnosť uložená zákonom?

Ak sa na verejnosti musia nosiť rúška, je to dôležité?

Ak politik vystúpi pred davom, ktorý sa zišiel, lebo ten politik chcel, a začne ich vyzývať, aby dali rúška dolu, aby sa zhromaždili, aby – aby jednoducho kašľali na zákonné opatrenia, je to v pohode?

Vari Marián Kotleba, Milan Uhrík a Milan Mazurek verejne nevyzývali na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe? Sú snáď protipandemické opatrenia vlády v rozpore so zákonom?

Prvý človek ochrany zákonnosti s odhodlaním leva by v tejto chvíli, a práve v tejto chvíli, nemal mlčať. Nesmie nekonať!

Alebo treba jasne a zrozumiteľne vysvetliť, prečo sa nemôže zísť šesť ľudí na jednom mieste, ale stovky fašistov môžu zakadiť celú Bratislavu. Prečo musíme nosiť rúška, a fašisti nemusia. Prečo všetci diskutujú o povinnostiach, držia sa ich, ale fašisti nemusia.

Dnešný hulákajúci dav na Hodžovom námestí bol fašistickým útokom, ktorého výsledkom je znásilnenie demokracie. Akási zamaskovaná Krištáľová noc. Možno skúška? Ouvertúra?

V Bratislave nešlo o Matoviča, o COVID-19, epidemiologické opatrenia, o slobodu a slobodu prejavu. To len hlupák nechápe.

Videli sme fašistický útok v plnej paráde. Všetci by sme mali zbystrieť!

Pozor na Krištáľovú noc!