Čo Kotleba nepovedal sudkyni Sabovej, to vytáral moderátorovi Kovačičovi

No nemám rád fašistov v televíznych debatách. Nemám. Nevidím v tom zmysel. Ale dnes (nedeľa 21. jún) som pochopil, že to zmysel má. Ak s nimi debatuje Michal Kovačič.

Vyzliecť donaha Mariána Kotlebu, a ešte v priamom prenose, na to treba guráž a dosť rétoricko-mentálnej zdatnosti. Keby to s tými fašistami nebolo tragické, tak by to bolo komické. Zrekapitulujme si reláciu Na telo s Michalom Kovačičom, a čo vlastne Marián z Bystrice prezradil.

Tri zaujímavé veci – že SNP bol polovičný boľševický puč, že Irena Biháriová a Peter Polák patria do bielej menšiny a prečo 1488 je 1488.

K tomu boľševickému puču.

Podľa Slovníka slovenského jazyka je puč „neočakávaný násilný štátny kontrarevolučný prevrat“. Slovenské národné povstanie podľa historika Kotlebu bolo na 50 percent boľševickým pučom. Odhliadnime od logickej nekonzistentnosti tohto výroku, ktorý má takú odbornú relevanciu, ako tvrdenie, že žena je na polovicu tehotná. Zamyslime sa nad výrokom „kontrarevolučný prevrat“. Znamená to, že Kotleba považuje gardistickú tzv. prvú slovenskú republiku za revolučnú. Režim, ktorý sa všeobecne vníma ako nacistický, on označuje za revolučný. Ako ďaleko je tento výrok od schvaľovania režimu „potláčajúceho ľudské slobody, etc.“?

Pani sudkyňa Ružena Sabová, čo hovoríte na to?

Fašista Mazurek sa opäť zviditeľnil rasistickým statusom, naviac, účelovo lživým. Keď vraha z Vrútok zaradil do „diskriminovanej menšiny“ (rozumej rómskej) a jej predstavitelia Irena Biháriová a Peter Polák by, podľa Mazureka, mali za ten čin prevziať zodpovednosť. Študovaný Maroško sa pustil vysvetľovať. Predsa nikde nie je napísané, že „Miňo myslel Cigáňov“ a že dnes Rómovia dávno nie sú diskriminovaní, ale diskriminovaná je majorita, ktorá celý život, na rozdiel od Rómov, poctivo pracuje a nemá také sociálne výhody ako oná menšina. Mazurek teda myslel na majoritu. Dych argumentácie Kotlebovi došiel vo chvíli, keď sa moderátor spýtal, či Rómovia, Irena a Peter, sú predstaviteľmi majoritnej menšiny...

Pani sudkyňa Ružena Sabová, čo hovoríte na to?

A teraz čerešnička z torty hokejistov z Veľkého Krtíša.

Otázka M. Kovačiča: „Prečo ste dali veľkokrtíšskym hokejistom presne 1488 euro, keď žiadali 1500?" Odpoveď M. Kotlebu: "Mali ste doložiť 12 eur a bolo by to 1500. No my sme presne toľko vyzbierali..." A potom sa zvrtla reč, vraj Lasica dostal 1488 eur honorár, ale sa to vysvetlilo, že išlo o sumu po zdanení. Kotleba sa toho chytil a začal argumentovať, že 1488 eur hokejistom bolo po zdanení...

Asi je zbytočné riešiť, či išlo o zbierku verejnú (verejná zbierka musí byť povolená) alebo len takú, medzi fašistami, že? A tiež, že kto to zdanil? Príjemca, či darca? Lebo dar vždy zdaňuje obdarovaný, a tak nemohlo ísť o zdanenú sumu. Bolo by zaujímavé vedieť, ako fašista zdôvodnil sumu 1488 eur pred súdom, a porovnať si tie výpovede.

Pani sudkyňa Ružena Sabová, čo hovoríte na to?

Čo fašista Marián Kotleba nepovedal sudkyni Ružene Sabovej, to vybľabotal Michalovi Kovačičovi v priamom prenose. Minimálne dosť na to, aby sa sudkyňa pýtala a porovnávala.

Som presvedčený, že aj Mizík pochopil, že jeho šéf jednoducho iba prášil. Lebo ani Mizík nie je taký blbec, aby z Mariánových rečí nepochopil, že skrytú fašistickú symboliku neskryl.