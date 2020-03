Väčšina novinárov chce peniaze od Matoviča

Väčšina novinárov si myslí (54,8%), že potrebujeme inštitucionálnu podporu investigatívnej žurnalistiky, ale nielen tej.

Slovenská žurnalistika je v neradostnom stave. Nejde len o peniaze, ide o celú škálu problémov. Nielen v spoločnosti, ale aj v mediálnom subsystéme. Preto Matovičov bozk novinárom – peniaze na investigatívnu žurnalistiku – môže byť impulzom, ktorý, na rozdiel od rýchlych názorov investigatívnej novinárskej kohorty, prinesie medzi novinárov vlnu dobrej praxe.

Po prvé preto, že podpora investigatívy nemusí byť iba o rozdávaní peňazí. Po druhé preto, že tento typ žurnalistiky je osobitnou činnosťou, ktorá si vyžaduje špecifické kompetencie. Tie sa nezískavajú školským vysvedčením, ani so stoličkou v redakcii. Majú hlbšie korene. Investigatívna žurnalistika, povedané športovou terminológiou, je liga majstrov. A do ligy majstrov vedie veľmi ťažká cesta. Preto treba na fond na podporu investigatívnej žurnalistiky nazerať v širších súvislostiach.

Mnohé naznačil nedávny výskum Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave na vzorke 338 novinárov z celého Slovenska. Vyberiem niekoľko kľúčových zistení.

Na Slovensku vychádza takmer 1 800 printových médií, pôsobí bezmála 90 televízií a 49 rádií a niekoľko tisíc webových portálov a sociálnych médií. V tomto systéme pôsobí niekoľko tisíc novinárov, nie teda iba niekoľko desiatok najznámejších bratislavských novinárov.

Vo výskume sme najskôr overovali, v čom novinári vidia najreálnejšie ohrozenie a čo treba urobiť, aby sa riziká zmenšili. Dve tretiny sa zhodli, že sú to vyhrážky fyzickými útokmi (68,8%) a hrubé znevažovanie ich práce a osôb (65,6%). Mal by sa preto novelizovať zákon o priestupkoch, v ktorom by sa stanovili sankcie za sťažovanie žurnalistickej práce. A nejde len o útoky, ale aj o nepravdivé informácie a zatajovanie zo strany verejných činiteľov (priamu skúsenosť uviedlo 52,7% novinárov). Info zákon by mal zaviazať ústavných činiteľov, primátorov a starostov a ostatné autority verejnej moci k povinnosti nevyhýbať sa, ale odpovedať (žiada to 40,9% novinárov).

Problémy vnútornej ochrany novinárov

Zaznamenali sme problém, ktorý indikuje latentné napätie medzi novinármi a vydavateľmi resp. majiteľmi. Až 92,6% respondentov považuje za veľmi dôležitú (60,9%) alebo za dôležitú (31,7%) mediáciu pri riešení sporov medzi novinárom a zamestnávateľom alebo žalôb s petitom na ochranu osobnosti. Indikuje to nedostatočnú ochranu v pracovnoprávnych sporoch a pri poskytovaní podpory pri súdnych sporoch. Tento záver odôvodňujú aj názory na potrebu advokačnej činnosti (ochrana práv novinárov voči inštitúciám a zamestnávateľom), ktorú hodnotilo až 64% opýtaných ako veľmi vážnu potrebu. Z rozhovorov s novinármi sme pritom zistili, že vydavatelia a majitelia médií majú antagonistický postoj k odborovej angažovanosti redaktorov a pracovníkov médií, viacerí z interviewovaných novinárov sa dokonca otvorene zdráhali akokoľvek spájať svoje meno s novinárskou organizáciou. Veľkým problémom je existenčná neistota. Mnohí redaktori/redaktorky vo významných médiách, napriek tomu, že ich hlavným zdrojom obživy je práca v danom médiu, musia pracovať na živnosť.

Na otázku, či je dôležité mať stavovskú organizáciu, si 78,8% respondentov myslí, že to je skutočne dôležité (34,4%), dokonca až veľmi dôležité (44,3%), pričom 96,7% opýtaných je presvedčených, že takáto organizácia by sa mala verejne zastávať novinárov, reagovať na útoky politikov a iných verejne činných osôb vyhláseniami a podobnými aktivitami a mala by pravidelne zverejňovať stanoviská k aktuálnej situácii novinárov. Situácia je však žalostná. Najstaršia stavovská organizácia Slovenský syndikát novinárov je v dlhodobej existenčnej i programovej kríze (89% novinárov si myslí, že SSN nemá v spoločnosti nijakú resp. veľmi slabú prestíž a novinárom reálne nijako nepomáha), a nový projekt Federácie slovenských novinárov zatiaľ iba hľadá svoje miesto na slnku. Okrem toho existuje na Slovensku ešte zo päť parciálnych organizácií, ktoré iba sú.

Problémy regionálnej žurnalistiky

Na Slovensku vychádza 450 miestnych a mestských časopisov. Hovoríme o tých, ktoré žijú z komunálnych rozpočtov. Tieto médiá sú akýmsi skanzenom komunizmu. Obsahujú tzv. promotion spravodajstvo, adorujúce miestne autority a inštitúcie moci. Naproti tomu, do týchto médií ide relatívne dosť peňazí – odhadom to môže byť spolu cez dva milióny eur ročne.

Regionálna žurnalistika sa však nezmení iba cez peniaze. Najskôr sa musí vyriešiť legislatívny backround (miestne časopisy sú financované z podielových a miestnych daní, platia si ich občania; preto aj tento segment treba riešiť v režime verejnoprávnych médií a dať peňažnému toku pravidlá), napríklad novelou zákona o verejnoprávnych médiách. Zároveň treba riešiť personálne zázemie a modus operandi fungovania miestnej tlače.

Suma sumárum – obecné zdroje treba presmerovať do „Matovičovho“ fondu a prerozdeliť ich, spolu s novými štátnymi zdrojmi, tak, aby sa miestna tlač dokázala oslobodiť. Súčasne sa musí vytvoriť podporný systém, ktorý prinesie do regionálnych médií odbornosť a odvahu. S pomocou „Matovičových“ peňazí. Hovorím o mentorstve novinárov – odborníkov, o mediálnych manažéroch a o vzdelávaní.

Problémy žurnalistiky ako takej

„Matovičove“ peniaze potrebuje žurnalistika aj ako celok. Najsamprv na vytvorenie funkčného systému samoregulácie. Dnes, keď novinár napíše hlúposti, nič podstatného sa nestane. Máme síce Tlačovú a digitálnu radu, ale tá je úplne bezzubá. V rokoch 2002 až 2017 riešila celkom 230 sťažností pre porušenie etického kódexu novinára, v priemere 15 sťažností ročne. Pre porovnanie, vo veľkostne podobnom Fínsku riešia ročne asi 300 podnetov! Pravda, u nás novinársku etiku strážia dobrovoľníci. Práve preto by „Matovičove“ peniaze mohli padnúť na úžitok. Umožnili by vytvoriť profesionálny inštitút. Bez vplyvu štátu. Peniaze by prideľoval zákon a inštitút by vytvorili novinári, akademici a iní odborníci na médiá.

Novinári oprávnene volajú po vyššom rešpekte. Treba si však uvedomiť, že k tomu nestačí iba slušnejšie prostredie, ale najmä vyššia profesionalita a etika. Samotní novinári volajú po tom, aby etika bola hlavným definičným a rozlišovacím princípom medzi nimi a hocijakým mediálnym influencerom (podľa výskumu si to myslí až 72,1% novinárov).

Zaujímavým poznatkom je, že novinári (až 54,8%) považujú za dôležité vytvoriť obdobu bývalého Novinárskeho študijného ústavu, ktorý by slúžil na monitoring činnosti žurnalistických médií, na výskum médií a výskum pre médiá, na vzdelávanie novinárov a na podporu investigatívnej a dátovej žurnalistiky.

Žurnalistika na Slovensku musí prefázovať z vytvárania pravdy na hľadanie pravdy. Novinár nemôže dávať odpovede, novinár musí ponúkať fakty a klásť otázky. V okamihu, ako začnú médiá robiť politiku a prezentovať sa jediným správnym názorom, začínajú sa šmýkať k mediokracii a deformovať novinárske poslanie. Chýba nám názorová konkurencia a názorová rôznorodosť. Pozor – za alternatívu nemožno považovať médiá tzv. konšpiračnej scény. To nie je žurnalistika! Nanajvýš, ak akási virtuálna žurnalistika, založená na protichodných hodnotách tradičnej žurnalistiky.

Čo teda s „Matovičovými“ peniazmi?

Vytvoriť širšie koncipovaný fond na podporu nezávislej žurnalistiky. Jeho zdrojmi by mali byť popri štátnom príspevku, peniaze zo samospráv, štrukturálnych fondov, nadácií a iných transparentných zdrojov. A stanoviť presné pravidlá ako peniaze rozdeľovať.

Správu fondu treba dať do rúk samotným novinárom (bratislavským i tým „vidieckym“), akademikom, právnym odborníkom a zástupcom verejnosti.

Peniaze prioritne nastaviť tak, aby podporovali:

Oslobodenie regionálnych médií: tlače, televízií i nových médií. Ak bude demokracia na vidieku fungovať spoľahlivo, bude spoľahlivo fungovať aj na celonárodnej úrovni. Výskum médií a pre médiá. Rating a ranking novinárskej praxe, v zmysle európskej Rezolúcie o etike žurnalistiky. Profesionalizácia samoregulačných orgánov novinárov a podpora stavovského života. Rozvoj novinárskych odborov. Celoplošná podpora žurnalistických činností – investigatívna žurnalistika, dátová žurnalistika, In-Depth (hĺbková) žurnalistika a pod. Celoplošná podpora implementácie umelej inteligencie do žurnalistických procesov.

Tieto priority sa bez vládnych peňazí takmer nezaobídu.